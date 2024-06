Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2024 23:53

Rio - O Botafogo conquistou uma vitória histórica para dormir na liderança do Brasileirão. Pela primeira vez, o Alvinegro venceu o Corinthians na Neo Química Arena e encerrou um incômodo tabu. Após a partida, o técnico Artur Jorge destacou a postura da equipe fora de casa e viu justiça no resultado.

"Se olharmos com justiça para aquilo que foi o jogo, diremos que só poderia ser uma vitória do Botafogo. Por aquilo fez, criou e até desperdiçou de chances. Uma vitória que nos cabe muito bem por aquilo que fizemos", destacou o treinador português, que ressaltou o pedido por equilíbrio.

"É uma vitória importante para nós contra um rival difícil. Mas dentro do que projetamos, é o equilíbrio. Controlar as expectativas. Espero que possamos continuar evoluindo e ganhando para elevar o Botafogo em patamares que nos coloquem nas decisões", completou.

A vitória magra garantiu a liderança para o Botafogo, que agora soma 13 pontos. Já o Corinthians, por sua vez, entrou na zona de rebaixamento com cinco pontos. O Alvinegro volta a campo contra o Fluminense, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.