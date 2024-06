Marta marcou duas vezes no amistoso contra Jamaica - Divulgação / CBF

Publicado 01/06/2024 20:10

Rio - Com dois gols de Marta, o Brasil goleou a Jamaica por 4 a 0, neste sábado (1), na Arena Pernambuco, em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris. Adriana e a zagueira Chantelle Swaby (contra) completaram o placar para a seleção brasileira. O jogo marcou o reencontro das brasileiras com a algoz da última Copa do Mundo.

Mais de 27 mil torcedores prestigiaram a goleada da seleção brasileira contra a Jamaica em Pernambuco. Foi o maior público da história da Seleção feminina no Nordeste, superando os 10 mil contra o Canadá, em amistoso, em 2015. O Brasil volta a enfrentar as jamaicanas na próxima terça-feira (4), em novo amistoso, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com uma forte pressão alta, o Brasil conseguiu dominar o jogo desde o início. Adriana abriu o placar com belo chute no ângulo da goleira Becky Spencer, enquanto a zagueira Chantelle Swaby fez contra e ampliou o marcador. Na etapa final, Marta brilhou e marcou duas vezes, sendo o último gol em uma bela finalização no ângulo de Spencer.