Kamilla Cardoso fez 11 pontos em 18 minutos em sua estreia na WNBA - Jeff Haynes / AFP

Publicado 01/06/2024 17:05

Rio - Terceira escolha do recrutamento da WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos, Kamilla Cardoso estreou com boa atuação. A brasileira se recuperou de uma lesão no ombro e anotou 11 pontos em 18 minutos de quadra, além de pegar seis rebotes. O Chicago Sky, no entanto, perdeu para o Indiana Fever por 71 a 70.

Kamilla Cardoso teve a estreia adiada por conta de uma lesão no ombro durante a pré-temporada. Por conta disso, ela teve os minutos limitados. Chennedy Carter, do Chicago Sky, foi a cestinha do jogo com 19 pontos. Já do outro lado, a primeira escolha Caitlin Clark fez 11 pontos, enquanto Kelsey Mitchell fez 18 e foi a cestinha da equipe.

Kamilla Cardoso, de 22 anos, foi bicampeã da NCAA, a liga universitária de basquete dos Estados Unidos. Natural de Montes Claros (MG), ela foi para os Estados Unidos com apenas 15 anos. A brasileira foi eleita a melhor jogadora da decisão de 2024 e teve média de 14 pontos e quase 10 rebotes por partida na última temporada.