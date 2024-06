Dorival em treino da Seleção nos EUA - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/06/2024 14:45 | Atualizado 01/06/2024 14:57

Rio - Enquanto ainda aguarda a chegada de oito jogadores para integrar o elenco da seleção brasileira na Copa América, Dorival Júnior vem fazendo testes nos treinos em Orlando, nos Estados Unidos. Em uma das formações titulares utilizadas pelo técnico, ex-jogadores de Flamengo e Vasco receberam oportunidades no meio-campo.

A primeira formação titular dos jogadores de linha contou com: Danilo, Marquinhos, Bremer e Wendell; Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá; Martinelli, Savinho e Evanilson. Depois, Dorival fez algumas mudanças e promoveu as entradas de Yan Couto, Beraldo, Bruno Guimarães, Andreas Pereira, Pepê e Raphinha. Por último, o comandante sacou o ex-atacante do Fluminense e testou uma formação com Martinelli de "falso 9".



A seleção brasileira ainda irá receber oito jogadores nos próximos dias. Os atletas que atuam no futebol brasileiro: Bento, Rafael, Guilherme Arana e Endrick. Éderson, que defende a Atalanta, que ainda joga pelo Campeonato Italiano, neste domingo, e Rodrygo, Militão e Vini Jr., que estão com o Real Madrid na final da Liga dos Campeões.



Antes do começo da Copa América, o Brasil entra em campo no próximo dia 8 contra o México e quatro dias depois contra os Estados Unidos, em dois amistosos preparatórios. A estreia pela competição da Conmebol ocorre no próximo dia 24, em Los Angeles, contra a Costa Rica, às 22 horas (de Brasília).