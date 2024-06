Nino marcou na final da Copa da Rússia - Divulgação / Zenit

Publicado 02/06/2024 19:27

Rio - Capitão do Fluminense na conquista da inédita Libertadores em 2023, o zagueiro Nino marcou o seu primeiro gol pelo Zenit. O jogador, de 27 anos, fez o primeiro da equipe russa na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Baltika Kaliningrad, neste domingo (2), em Moscou, pela final da Copa da Rússia.

O Baltika Kaliningrad saiu na frente do placar com gol do também brasileiro Alex Fernandes, meia formado pelo Santos, aos 40 do primeiro tempo. Nino, em rebote, empatou aos 35 da etapa final. O zagueiro ainda ajudou a equipe salvando uma chance clara do Baltika. Ali, aos 50, fez o gol do título.

O Zenit conquistou a tríplice coroa nacional com os títulos da Copa da Rússia, Supercopa da Rússia e do Campeonato Russo na temporada 2023/24. Foi o quinto título do Zenit na Copa da Rússia, que não conquistava o torneio desde 2020.

Além de Nino, os brasileiros Claudinho, Wendel e Pedro também foram titulares. Gustavo Mantuan entrou no segundo tempo. Com o fim da temporada europeia, o zagueiro poderá voltar para o Brasil para conhecer o filho Antônio, recém-nascido em 25 de abril.