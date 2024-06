Djokovic igualou Federer em número de vitórias em Grand Slam's - Emmanuel Dunand / AFP

Publicado 02/06/2024 17:04

Rio - Novak Djokovic escreveu mais uma grande página em sua carreira. O tenista sérvio, de 37 anos, venceu o italiano Lorenzo Musetti por 3 sets a 2, em Roland Garros, e igualou Roger Federer com mais vitórias em Grand Slam's, com 369.

Djokovic venceu Musetti com parciais de 7/5, 6/7(6/8), 2/6, 6/3 e 6/0, em jogo com duração de 4h29min. O sérvio enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo, nesta segunda-feira (3), às 11h (de Brasília), pela quarta rodada de Roland Garros.

Atual número um do mundo, Djokovic pode perder a liderança caso não chegue à semifinal de Roland Garros. Após as eliminações no Miami Open e Monte Carlo, o sérvio não jogou o Masters de Madri para se preparar para Roland Garros e os Jogos Olímpicos de Paris.