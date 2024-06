America venceu mais uma na Série A2 - Wandré Silva/America FC

Publicado 02/06/2024 16:41 | Atualizado 02/06/2024 16:42

Rio - O America venceu mais uma na Série A2. Neste domingo, no Giulite Coutinho, o clube da Zona Norte derrotou o Artsul por 3 a 1, em partida válida pela terceira rodada da competição. O Mecão é o único com 100% de aproveitamento no torneio.

A vitória do America começou a ser construída no primeiro tempo. Fabrício abriu o placar aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com o defensor na entrada da área, ele chutou no canto esquerdo do goleiro Luís Henrique, que se esticou todo, mas não achou nada. Após 20 minutos, Macapá sofreu pênalti. Na cobrança, André ampliou.



Na etapa complementar, o America voltou a marcar aos 13 minutos. Romarinho, que havia acabado de entrar, acertou um belo voleio e fez o terceiro. Os visitantes descontaram aos 27 minutos com o zagueiro Luis Felipe.

Com o resultado, o America chegou aos nove pontos e se manteve na liderança. O Artsul está em sétimo, com três. O Mecão volta a campo no próximo sábado, contra o Serrano, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.