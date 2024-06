Vini Jr, ao lado de Camavinga (com a taça), na comemoração do título da Liga dos Campeões de 2024 - THOMAS COEX / AFP

Publicado 02/06/2024 20:13

Rio - Autor do gol do título das últimas duas Liga dos Campeões do Real Madrid, Vini Jr já cravou o seu nome na história do clube espanhol. O brasileiro parece aumentar seus laços com a torcida merengue a cada temporada e caminha para se tornar um dos grandes ídolos. Na festa do 15º título da competição continental, os torcedores subiram o tom no coro para que ele seja eleito o melhor do mundo.

"Vini, Bola de Ouro", gritaram os torcedores na festa na Praça de Cibeles, onde o Real Madrid comemora os seus títulos, e depois no Santiago Bernabéu.

Em sua apresentação na festa no Santiago Bernabéu, Vini Jr foi exaltado. O locutor do estádio relembrou os gols em Paris, na decisão contra o Liverpool, e em Londres, contra o Borussia Dortmund. Vini se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Liga dos Campeões e agora soma 11 participações em gols em nove finais disputadas com o Real Madrid.

"Ele é imparável. Marcou em Paris, marcou em Londres e marcará uma época no maior clube do mundo. Siga bailando, Vinicius", disse o locutor na apresentação do brasileiro.



O coro para que Vini Jr seja eleito o Bola de Ouro da temporada começou nas comemorações do título do Campeonato Espanhol. Líderes do elenco, como o capitão Nacho, além de outros nomes como Bellingham, Lucas Vazquez e até mesmo o técnico Carlo Ancelotti entraram na torcida. O tom nos pedidos subiram após a vaga na final e o título da Liga dos Campeões, onde o brasileiro foi decisivo.

Foi a terceira temporada consecutiva em que Vini Jr marcou mais de 20 gols. Em 2023/24, foram 24 gols e 11 assistências em 39 jogos pelo Real Madrid, além dos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa.

Vini Jr foi vendido pelo Flamengo para o Real Madrid em 2017 por 45 milhões de euros (R$ 164 milhões na cotação da época). O brasileiro soma 264 jogos, 83 gols, 75 assistências e 12 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões em que marcou os gols do título do clube merengue.