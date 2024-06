Mikayla Demaiter - Reprodução / Twitter

Mikayla DemaiterReprodução / Twitter

Publicado 02/06/2024 19:46

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 24 anos, levou seus fãs ao delírio novamente. A beldade publicou um novo ensaio, utilizando apenas uma lingerie vermelha e causou reboliço nas redes sociais.

fotogaleria

"Você continua ficando cada vez mais quente", "Mulher fantástica. Você parece tão incrível", "Você tem muito bom gosto", "Dizem que a perfeição não existe mas você mostra ao mundo que eles estão errados", foram alguns dos comentários.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram.