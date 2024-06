Cuiabano - Vitor Silva / Botafogo

CuiabanoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/06/2024 09:30 | Atualizado 03/06/2024 09:47

Rio - Reforço do Botafogo para a temporada, o lateral-esquerdo Cuiabano, de 21 anos, em apenas cinco jogos já superou o número de assistências que teve pelo seu ex-clube, o Grêmio. O jogador vem agradando em seu começo pelo Alvinegro.

Cuiabano foi titular pelo clube carioca nos dois confrontos diante do Vitória, pela Copa do Brasil, e nos último três jogos pelo Brasileiro. O lateral deu assistências nos triunfos diante dos rubro-negros, em Salvador, e também contra o Corinthians, em São Paulo.

Cuiabano foi revelado na base do Grêmio e se profissionalizou pelo clube gaúcho no ano passado. No total, ele atuou em 18 jogos pelo Tricolor, fez dois gols e deu uma assistência pela equipe de Porto Alegre.



No elenco alvinegro, o lateral disputa posição com Hugo e com Marçal, que neste momento está afastado dos gramados devido a uma lesão na panturrilha direita.