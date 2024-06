Bastos. Corinthians x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Neo Quimica Arena. 01 de Junho de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/06/2024 16:35

Rio - Um dos destaques do Botafogo nesta temporada, o zagueiro Bastos se firmou como titular na equipe desde a chegada do técnico Artur Jorge. O angolano iniciou em 12 dos 14 jogos do comandante português pelo Glorioso e comemorou a boa fase.