Júnior Santos é destaque do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2024 14:51 | Atualizado 02/06/2024 14:52

Rio - Autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Corinthians, em São Paulo, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, confirmou a boa fase contra os clubes paulistas na temporada. O jogador marcou todos os gols que o Alvinegro fez no ano contra equipe de São Paulo.

O Timão foi o segundo adversário do estado de São Paulo que o Botafogo teve no ano. No total foram três jogos e Júnior Santos fez todos os gols alvinegros. No primeiro jogo, o atacante marcou duas vezes contra o Bragantino, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. Na volta, fora de casa, o artilheiro alvinegro voltou a balançar as redes garantindo o empate que selou a vaga para a fase de grupos.



Na atual temporada, Júnior Santos está com 100% de aproveitamento, mas no ano passado, o atacante já havia deixado a sua marca contra um clube paulista. Ele fez um dos gols do Botafogo na trágica derrota para o Palmeiras por 4 a 3, no Nilton Santos, na edição do Brasileiro de 2023.

Em 2024, Júnior Santos é o destaque absoluto do Botafogo. Em 31 partidas, o atacante fez 17 gols. Mesmo ainda no primeiro semestre, o artilheiro já obteve seus melhores números em uma temporada na carreira.