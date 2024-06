Joaquim é um dos destaques da defesa do Santos - Raul Baretta / Santos

Publicado 02/06/2024 13:30

Botafogo tem a concorrência de dois clubes europeus pela contratação do zagueiro Joaquim, do Santos. A Atalanta, da Itália, e o Bétis, da Espanha, também desejam em contar com o defensor de 25 anos. As informações foram inicialmente dadas pelo portal "Goal". Rio - Otem a concorrência de dois clubes europeus pela. A Atalanta, da Itália, e o Bétis, da Espanha, também desejam em contar com o defensor de 25 anos. As informações foram inicialmente dadas pelo portal "Goal".

10 milhões de euros (R$ 57 milhões), feita na última janela de transferências. Entretanto, o Peixe deseja vender o zagueiro por, pelo menos, 12 milhões de euros (R$ 68,3 milhões. Os três clubes já entraram em contato com o Santos para tentar a contratação de Joaquim. O Botafogo é quem apresentou a melhor oferta, deEntretanto, o Peixe deseja vender o zagueiro por, pelo menos, 12 milhões de euros (R$ 68,3 milhões.

A expectativa da diretoria santista é que a Atalanta e o Bétis cheguem a tais nos valores pedido e, com essa investida, o Botafogo cubra a oferta.

O valor oferecido pelo Botafogo na última janela de transferências agradou ao Santos, que estava disposto a aceitar tal proposta, desde que o pagamento fosse a vista. Entretanto, o Alvinegro desejava pagar em 10 parcelas semestrais, algo que fez o Peixe recusar a negociação na hora. agradou ao Santos, que estava disposto a aceitar tal proposta, desde que o pagamento fosse a vista. Entretanto, o Alvinegro desejava pagar em 10 parcelas semestrais, algo que fez o Peixe recusar a negociação na hora.

Joaquim está no Santos desde 2023, quando foi comprado do Cuiabá por três milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões na cotação da época) por 60% dos seus direitos econômicos. Desde então, o zagueiro de 25 anos é o principal nome da defesa do Peixe. Ao todo, ele tem quatro gols e quatro assistências em 61 partidas disputadas pelo clube da baixada santista.