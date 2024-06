Damían Suárez em ação pelo Botafogo contra o Corinthians - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2024 11:51 | Atualizado 02/06/2024 11:52

vitória sobre o Corinthians no último sábado (1). Com a difícil missão de marcar o promissor ponta Wesley, o uruguaio conseguiu desempenhar essa função e ainda agregar no ataque do clube de General Severiano. Rio - O lateral-direito Damían Suárez foi um dos grandes destaques do Botafogo na. Com a difícil missão de marcar o promissor ponta Wesley, o uruguaio conseguiu desempenhar essa função e ainda agregar no ataque do clube de General Severiano.

Damían Suárez ganhou sete dos nove duelos que disputou na partida, seja pelo chão, ou pelo alto. Além disso, acertou quatro dos cinco lançamentos que tentou no jogo e executou todos os dribles que tentou contra o Corinthians.

No primeiro tempo, o uruguaio também protagonizou um lance plástico sobre o ponta Wesley. Damían Suárez, aos 14 minutos do primeiro tempo, acertou uma bela caneta para cima do jovem corintiano. Logo depois, foi derrubado pelo volante Breno Bidon, configurando uma falta a favor do Botafogo no campo de defesa.

Dámian Suárez. Apenas um lance do que foi o EXCELENTE jogo do uruguaio. Segurança e cobra. https://t.co/X05RZOQ5HI — Informa Fogo (@informafogo) June 2, 2024

Damían Suárez chegou ao Botafogo no início da temporada, após rescindir seu contrato com o Getafe, da Espanha, onde atuou por nove temporadas. Desde então, o uruguaio fez 20 jogos pelo Alvinegro, onde deu duas assistências. Ele tem vínculo válido com o clube carioca até o fim de 2025.