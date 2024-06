Flamengo massacrou o Vasco no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Publicado 02/06/2024 18:21

Rio - Um dia histórico para os torcedores do Flamengo e trágico para os vascaínos. No Clássico dos Milhões, no Maracanã, o Rubro-Negro aplicou a maior goleada da história do clube da Gávea sobre o Vasco. Após sair atrás do placar, o Flamengo humilhou o rival na estreia de Álvaro Pacheco e venceu por 6 a 1 em duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.