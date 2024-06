João Chianca - Thiago Diz/WSL

Publicado 02/06/2024 16:19

Rio - João Chianca está perto de retornar ao Circuito Mundial. O surfista brasileiro, que não disputou a competição neste ano por conta de um acidente sofrido em dezembro do ano passado, foi convidado pela WSL para participar da etapa de El Salvador, entre os dias 6 e 15 e junho.

Recuperado dos danos do acidente sofrido em Pipeline, no Havaí, durante as férias, Chumbinho voltou a competir no Challenger Series de Gold Coast, em abril deste ano. Ele tem vaga garantida para disputar o Circuito Mundial na próxima temporada.

No ano passado, Chumbinho foi eliminado nas oitavas de final da etapa de El Salvador. Ele enfrentará Griffin Colapinto e Ryan Callinan na terceira bateria deste ano. Na última temporada, ele foi o quinto colocado do Circuito Mundial e assegurou vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Chumbinho participará dos Jogos Olímpicos de Paris junto com Filipe Toledo, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. A competição será realizada nas ondas de Teahupo'o, no Taiti.