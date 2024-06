Fortaleza derrotou o Athletico-PR - Mateus Lotif/FEC

Fortaleza derrotou o Athletico-PRMateus Lotif/FEC

Publicado 02/06/2024 20:44

Rio - O domingo foi muito especial para o torcedor do Flamengo. Além da goleada sobre o Vasco, a maior da história do Rubro-Negro no clássico, o clube da Gávea terminou a sétima rodada na liderança. O Fortaleza derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 impediu que o Furacão ultrapassasse o tricampeão da Libertadores.

O Flamengo lidera o torneio com 14 pontos, mesma pontuação do Bahia, que vem em segundo, por conta do saldo de gols: 7 a 4 em favor dos cariocas. Em terceiro lugar está o Botafogo com um ponto a mesmo e logo depois vem o São Paulo também com 13 pontos e com um gol a menos marcado que o Alvinegro.

Por conta dos jogos adiados devido as enchentes no Rio Grande do Sul algumas equipes tem partidas a menos. O Internacional é uma dela. Com 10 pontos em cinco confrontos, o Colorado pode assumir a liderança, caso vença os dois jogos a menos que têm em relação ao Flamengo.

Goleado pelo Flamengo, o Vasco terminou a rodada na 13ª colocação com seis pontos. O Fluminense tem a mesma pontuação, mas vem duas posições atrás, porque tem apenas uma vitória no Brasileiro contra duas do Cruz-Maltino.