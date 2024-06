Vasco sofreu goleada história do Flamengo - Reprodução / Instagram

Rio - Após a goleada sofrida para o Flamengo por 6 a 1 neste domingo, as redes sociais do Vasco chamaram a atenção de alguns torcedores. Ao publicar uma imagem no Instagram sobre o fim do clássico no Maracanã, o Cruz-Maltino não divulgou o placar vexatório diante do rival. A situação gerou comentários dos torcedores na conta oficial do clube.

"Cadê o placar?", afirmou um torcedor. "Não tem o placar galera, mas foi 6x1 pro Vasco", ironizou um internauta. "6 sabem quanto foi o jogo?????", provocou um seguidor. "Nós te amamos, Vasco. Mas estamos cansados!", desabafou um vascaíno.

Um dia histórico para os torcedores do Flamengo e trágico para os vascaínos. No Clássico dos Milhões, no Maracanã, o Rubro-Negro aplicou a maior goleada da história do clube da Gávea sobre o Vasco. Após sair atrás do placar, o Flamengo humilhou o rival na estreia de Álvaro Pacheco e venceu por 6 a 1 em duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.



O Vasco começou melhor a partida, mas após inaugurar o placar, o Flamengo passou a se impor e construiu a vitória já no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Cruz-Maltino teve que jogar com um jogador a menos já que o zagueiro João Victor foi expulso nos acréscimos, e o placar elástico foi consolidado.



Com o resultado, o Flamengo chegou aos 14 pontos na Série A. O Vasco, que estreou o treinador Álvaro Pacheco, continua com seis pontos. Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Grêmio, no Maracanã, no próximo dia 13, às 20 h (de Brasília). Já o Cruz-Maltino entra em campo no mesmo dia contra o Palmeiras, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília).