Mbappé é, oficialmente, jogador do Real Madrid - Franck Fife / AFP

Mbappé é, oficialmente, jogador do Real MadridFranck Fife / AFP

Publicado 02/06/2024 08:32 | Atualizado 02/06/2024 12:27

Espanha - Kylian Mbappé é, oficialmente, jogador do Real Madrid. O atacante francês já assinou toda a documentação para ser atleta do clube merengue e sua contratação deve ser anunciada na próxima semana. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

que conquistou seu 15º título da Liga dos Campeões no último sábado (1), após o término de seu contrato com o PSG. A decisão de Mbappé em ir para o Real Madrid foi feita em fevereiro. O atacante chega ao clube espanhol,(1), após o término de seu contrato com o PSG.

Carreira



Kylian Mbappé ganhou destaque no cenário internacional quando jogava no Monaco. O desempenho chamou a atenção de grandes clubes europeus, mas o Paris Saint-Germain levou a melhor e o contratou em agosto de 2017. Inicialmente, chegou por empréstimo com opção de compra.

Logo na primeira temporada com o time de Paris, Mbappé mostrou estrela. Ele marcou 21 gols e deu 15 assistências em 44 partidas disputadas na temporada 2017/18.



Ao longo de sete temporadas com o PSG, o atacante disputou 308 partidas, fez 256 gols e distribuiu 96 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Francês (6), a Copa da França (3), a Copa da Liga Francesa (2) e a Supercopa da França (3).