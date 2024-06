Marquinhos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/06/2024 11:23

Rio - Nos Estados Unidos, o Brasil tentará encerrar um tabu de cinco anos sem vencer um título com sua equipe principal. No elenco convocado por Dorival Júnior, apenas cinco jogadores já sentiram o gostinho de levantar um troféu vestindo a "Amarelinha".

O mais veterano do grupo é Danilo. O lateral-direito, de 32 anos não fez parte do elenco campeão na Copa América em 2019, mas ele foi bicampeão do Superclássico das Américas em 2011 e 2014. Logo a seguir vem Alisson. O goleiro, de 31 anos, foi campeão do Superclássico das Américas em 2018 e também conquistou a Copa América em 2019.



Um ano mais jovem, o zagueiro Marquinhos, de 30 anos, foi bicampeão do Superclássico das Américas em 2014 e 2018. Além disso, o defensor também integrou o elenco da seleção brasileira que levantou o título da Copa América, em 2019, contra o Peru no Maracanã.

Consolidados no futebol europeu por Real Madrid e West Ham, Éder Militão e Lucas Paquetá foram apostas de Tite na convocação da Copa América de 2019. Atualmente com 26 anos, os dois que eram jovens ganhando experiência na competição daquele ano, atualmente são peças fundamentais na seleção brasileira comandada por Dorival Júnior. O zagueiro do Real ainda faturou o Superclássico das Américas de 2018.

Antes do começo da Copa América, o Brasil entra em campo no próximo dia 8 contra o México e quatro dias depois contra os Estados Unidos, em dois amistosos preparatórios. A estreia pela competição da Conmebol ocorre no próximo dia 24, em Los Angeles, contra a Costa Rica, às 22 horas (de Brasília).