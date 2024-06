Luto - Reprodução

Publicado 01/06/2024 09:41

São Paulo - Uma notícia triste para o futebol brasileiro. O ex-zagueiro Amaral, de 69 anos, que defendeu a Seleção na Copa do Mundo de 1978, morreu na última sexta-feira, vítima de um câncer. O ex-atleta vivia em Campinas, cidade do interior de São Paulo.

Amaral defendeu o Brasil na Copa de 1978 Reprodução / Twitter / Santos

Revelado pelo Guarani, Amaral teve passagens por clubes importantes como Corinthians e Santos. Além disso, o ex-zagueiro fez carreira no futebol mexicano, tendo atuado no América e também pelo Leones Negros. O ex-defensor teve o Blumenau como seu último clube.

O seu grande momento na carreira foi na Copa de 1978, que foi disputada na Argentina. Amaral fez parte do grupo de seleção brasileira naquela competição. Na partida contra a Espanha, o ex-zagueiro evitou a derrota do Brasil, ao salvar uma bola em cima da linha. Apesar de não ter sido campeã, a Seleção terminou invicta a disputa daquele Mundial.

O Guarani divulgou uma nota lamentando a morte de Amaral:

"Nosso ídolo Amaral nos deixou nesta sexta-feira (31), mas estará para sempre eternizado no coração da família bugrina e dos amantes do futebol, sobretudo os que tiveram a sorte de vê-lo desfilar em campo.



O zagueiro campineiro que brilhou com as camisas do Guarani – onde estreou como profissional com apenas 15 anos – e de outros grande clubes, também fez história na Seleção Brasileira na década de 70, disputando e sendo titular absoluto da Copa do Mundo de 1978.



Descanse em paz, Amaral, ou Feijão, como era carinhosamente chamado!"