Lewis Hamilton - Andrej Isakovic / AFP

Lewis Hamilton Andrej Isakovic / AFP

Publicado 31/05/2024 20:36

Rio - Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton revelou que já ter passado por apuros durante sua carreira. Em entrevista ao programa "Hot Ones", no YouTube, o piloto contou que chegou a fazer xixi durante uma corrida em Singapura, mas não soube precisar quando isso aconteceu.

"Já fiz uma vez, foi em Singapura. Foi há uns dois ou três anos. O safety car saiu e eu pensei: 'Estou morrendo'. E, honestamente, quando sua bexiga está cheia, com a força G que você está puxando, é a coisa mais desconfortável. Você simplesmente não consegue se concentrar no trabalho. Eu me lembro de tentar urinar e realmente tive de forçar. Mas, felizmente, só tive de fazer isso uma vez", declarou Hamilton.

Segundo o britânico, é comum que pilotos façam xixi dentro dos carros durante as corridas. Porém, ele adotou uma estratégia para evitar que isso aconteça.

"Eu nunca bebo no carro, simplesmente esqueço na maioria das vezes. Geralmente não preciso [fazer xixi durante a corrida]. Mas muitos pilotos, pelo que sei, fazem xixi no carro. Antes de entrar no carro eu faço [xixi] o máximo de vezes possível, mas [no carro] não consigo fazer", completou.

A lista de pilotos que não seguram a bexiga durante as corridas é antiga. O alemão Michael Schumacher já admitiu algumas vezes que costumava fazer xixi no cockpit quando a vontade apertava.