Cristiano Ronaldo chorou muito após vice do Al-Nassr para o Al-Hilal - Reprodução/Goat

Cristiano Ronaldo chorou muito após vice do Al-Nassr para o Al-HilalReprodução/Goat

Publicado 31/05/2024 18:48

Arábia Saudita - Após empatar em 1 a 1 no tempo normal, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdeu nos pênaltis a decisão da Copa do Rei Saudita para o Al-Hilal, nesta sexta-feira (31), em Jedá. O craque português não escondeu seu abatimento com a derrota e teve uma crise de choro após ver o título escapar.

No momento em que o Al-Hilal confirmou a vitória, o camisa 7 desabou no gramado, aos prantos. Ele precisou ser consolado por companheiros e se levantou após alguns minutos. Em seguida, sentado no banco de reservas, voltou a chorar bastante.

Mesmo abatido, o craque português participou da premiação e recebeu a medalha de prata e um pequeno troféu pelo segundo lugar das mãos do Príncipe Mohammad bin Salman, o herdeiro do trono e primeiro-ministro da Arábia Saudita.

VEJA TAMBÉM: Paquetá evita detalhar acusação e agradece por seguir na Seleção

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo atuou nos 120 minutos da decisão contra o Al-Hilal. Apesar de não ter marcado com bola rolando, ele converteu sua cobrança na disputa por pênaltis. Porém, o brasileiro Alex Telles, Al-Hassan e Al-Nemer desperdiçaram suas batidas, que custaram caro ao Al-Nassr.