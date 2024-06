Nicole Becker é musa do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 31/05/2024 18:13

fotogaleria Rio - Musa do Atlético-MG, Nicole Becker está buscando novos desafios na carreira. A modelo, que recentemente revelou ter terminado um relacionamento pelo fato do namorado só querer transar três vezes por semana , aceitou um convite para atuar em pegadinhas na RedeTV.

Nicole aceitou o convite e poderá ser vista em breve na emissora. No entanto, não tem uma data definida para estrear na emissora, já que não ainda não começou a gravar.

Nas redes sociais, a bela do Atlético-MG faz sucesso com seu corpo escultural. Ela costuma compartilhar com os seguidores sua alimentação regrada e a rotina de exercícios.