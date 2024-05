Nicolo Fagioli voltou a jogar futebol, após cumprir suspensão por envolvimento com apostas esportivas - Reprodução / Instagram

Itália - Após sete meses de suspensão, em decorrência de um envolvimento com apostas esportivas, o meia da Juventus, Nicolo Fagioli, está liberado para retornar aos gramados. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o jogador relatou o drama vivido com o vício nos jogos.

"O jogo consumiu a minha vida, perdi muito dinheiro. O problema é que já não me conseguia controlar. Era uma obsessão. Um pesadelo", disse Fagioli, que prosseguiu:



"O tédio arruinou a minha vida, e todos os problemas, mesmo os mais estúpidos, como uma discussão ou um mau desempenho, tinham de ser compensados por uma carga de adrenalina dada pelo jogo", ponderou.

"Lamento que alguns jornais me tenham descrito a mim e ao Tonali como dois demónios. Eu só me magoei a mim próprio. Não arranjei jogos, não condicionei resultados. Cometi erros, joguei em sítios ilegais e perdi muito dinheiro. Fiquei com nojo de mim próprio e senti-me um idiota, mas não podia passar sem ele", finalizou.