Vitor Roque tem sido pouco aproveitado por Xavi no BarcelonaPau Barrena / AFP

Publicado 31/05/2024 12:00

Rio - O empresário André Cury, responsável por administrar a carreira do atacante Vitor Roque, afirmou que a chegada de Hansi Flick ao Barcelona representa um recomeço para o jogador. O brasileiro não teve muito espaço no clube catalão, sob o comando de Xavi, algo que gerou muita reclamação do agente. A saída do antigo comandante, inclusive, teria como motivo problemas com o jovem atleta

"Vitor Roque esperava mais minutos com Xavi. À frente tem um jogador de nível mundial como Lewandowski. Ao Vini Jr. lhe custou dois anos para se adaptar. Agora, com um novo técnico, começa do zero", disse Cury, em entrevista à "Rádio Marca", da Espanha.



Apesar da grande expectativa gerada em torno de sua contratação, Roque fez apenas 16 jogos, sendo somente dois como titular, e marcou dois gols. André Cury voltou a alfinetar Xavi e rebateu a fala do treinador, que havia justificado a pouca minutagem do atacante por ele ser um jogador em formação, muito pelo fato de ser trazido ao time antecipadamente para ajudar na sua adaptação

"Não é verdade que Xavi queria o jogador para dezembro. Queria para antes até. Para julho (de 2023) não o deixaram vir. Insisto, Xavi o chamou pessoalmente", rebateu Cury.