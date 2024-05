Xavi não será o treinador do Barcelona na próxima temporada - CESAR MANSO / AFP

Publicado 26/05/2024 13:31

Espanha - O Barcelona oficializou na última sexta-feira (24) a saída de Xavi do cargo de treinador da equipe, mas não comunicou o motivo específico de sua demissão. Entretanto, segundo o canal espanhol "TV3", a razão pelo seu desligamento seria problemas internos envolvendo uma lista de dispensa que contava com nomes como os atacantes Lewandowski e Vitor Roque.

A lista montada por Xavi não estava de acordo com o planejamento da diretoria do Barcelona para a próxima temporada. Com isso, o clube catalão decidiu por desligar o treinador para a próxima temporada e correr atrás de um outro nome. O alemão Hansi Flick deve ser o novo comandante.

Xavi queria negociar Lewandowski pois acreditava que sua venda serviria para trazer outros nomes importantes para o elenco. A negociação de Vitor Roque também era um desejo do treinador, porém o Barcelona continua querendo contar com o brasileiro para que a compra de 74 milhões de euros (R$ 394,8 milhões na cotação da época) não seja um fracasso.

Além de Lewandowski e Vitor Roque, João Félix, Oriol Romeu e Marcos Alonso são outros nomes que estavam presentes na lista de dispensa de Xavi.

No total, Xavi tem 141 jogos como técnico do Barcelona, com 68,7% de aproveitamento. Ele esteve à frente da equipe nos títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha, na última temporada.

Ele fará seu último jogo neste domingo (26), diante do Sevilla, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O Barça ocupa a segunda posição, com 82 pontos - 12 de desvantagem para o já campeão Real Madrid.