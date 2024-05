Troféu da Copa América - Divulgação / Conmebol

Publicado 26/05/2024 11:57

Rio - A Copa América distribuirá uma premiação recorde de 72 milhões de dólares (R$ 370 milhões na cotação atual). Segundo a "ESPN" dos Estados Unidos, cada seleção receberá dois milhões de dólares (R$10,28 milhões na cotação atual) pela participação e o campeão vai levar, ao todo, 18 milhões de dólares (R$ 92,5 milhões).

A competição acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho, em 14 estádios dos Estados Unidos. A seleção brasileira, comandada por Dorival Júnior, está no Grupo D da Copa América, e estreará no dia 24, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood. Paraguai e Colômbia completam a chave.

Premiações da Copa América 2024:



Campeão: 16 milhões de dólares (R$ 80 milhões)

Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

3º colocado: 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões)

4º colocado: 4 milhões de dólares (R$ 2,50 milhões)

5º a 8º colocados: 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões)

Os valores acima não incluem a taxa de participação de US$ 2 milhões