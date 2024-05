D'Alessandro exaltou o povo gaúcho após marcar no "Futebol Solidário" - Reprodução

D'Alessandro exaltou o povo gaúcho após marcar no "Futebol Solidário"Reprodução

Publicado 26/05/2024 18:50 | Atualizado 26/05/2024 19:36

exaltou o povo gaúcho e reforçou o pedido por doações para as vítimas das enchentes. Rio - Ídolo do Internacional, o argentino D'Alessandro criou identificação com o Rio Grande do Sul ao longo de sua carreira. Convidado para o "Futebol Solidário", neste domingo (26), no Maracanã , o ex-jogador fez um gol na partida, que terminou empatada por 5 a 5,

"Importante ter consciência do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Situação triste, complicada, mas o povo gaúcho é forte e resiliente. O Brasil ajudou, uniu forças e se solidarizou. Contagiar e incentivar para que todos possam ajudar, doando qualquer coisa, participando para fazer o bem para quem mais precisa", disse em entrevista à TV Globo.



D'Alessandro, de 43 anos, defendeu o Internacional entre 2008 e 2020. Ele retornou em 2022 para encerrar a carreira. Ao todo, foram 529 jogos e 97 gols com a camisa do Colorado, além de títulos como a Copa Sul-Americana de 2008, Libertadores de 2010, Recopa Sul-Americana de 2011 e sete Gaúchos. Atualmente é coordenador de futebol do Cruzeiro.

O ídolo colorado trabalha para retomar o evento "Lance de Craque", jogo beneficente que teve sua última edição organizada em 2019. D'Alessandro já negociava o retorno desde o início do ano e estava tudo encaminhado com os parceiros. A situação do Rio Grande do Sul deve acelerar o processo, mas o foco será ajudar as vítimas das enchentes.

O "Futebol Solidário" contou com a presença de jogadores e artistas. O intuito do evento era arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Ao todo, o número de mortes subiu para 169, além de 56 pessoas desaparecidas, 806 feridas e cerca de 637,4 mil fora de casa. Mais de 2,3 milhões foram afetados em 469 municípios (de 497).