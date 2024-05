André fez os três gols da partida - Úrsula Nery/Agência FERJ

Publicado 26/05/2024 17:25 | Atualizado 26/05/2024 17:28

Rio - Na segunda rodada do Carioca A2, o America derrotou a Cabofriense por 3 a 0, no Estádio Luso Brasileiro. O resultado colocou o Mecão na liderança do torneio. O destaque da partida foi o atacante André, ex-jogador do Vasco. O veterano fez os três gols da vitória da equipe da Zona Norte na competição. O presidente Romário não foi relacionado e acompanhou a partida da arquibancada.

A vitória do America foi praticamente definida no primeiro tempo. André balançou as redes em duas oportunidades antes do intervalo. Em vantagem no placar, o clube da Zona Norte administrou bem na etapa complemente, e no fim, o centroavante voltou a balançar as redes.



O PRESIDENTE VAI À LOUCURA! pic.twitter.com/AgQ6a8vLRP — America Football Club (@AmericaRJ) May 26, 2024

O America tem 100% de aproveitamento na competição com duas vitórias em dois jogos. São cinco gols marcados e nenhum sofrido no o Carioca A2. A Cabofriense, que na estreia havia vencido o Araruama, conheceu sua primeira derrota.

Na próxima rodada, o America irá encarar o Artsul, no próximo domingo, no Giulite Coutinho, às 14h30 (de Brasília). A Cabofriense joga no mesmo dia contra o Resende, no estádio do Trabalhador, às 15 horas (de Brasília).