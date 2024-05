John Textor - Roque de Sá / Agência Senado

John TextorRoque de Sá / Agência Senado

Publicado 26/05/2024 21:50

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor está avaliando vender 45% da participação que possui no Crystal Palace. De acordo com informações do portal inglês "The Athletic", o norte-americano poderá receber uma oferta de até 486 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões) pelas ações do clube inglês.

"Chegamos ao ponto em que temos um investimento significativo num clube no qual detemos minoria. Estamos conseguindo extremo sucesso no Brasil e desde o início na França, (e), por não termos o mesmo nível de integração com nosso parceiro no Reino Unido… Fica cada vez mais claro que o nível de colaboração que queremos e precisamos funciona", afirmou Textor em entrevista ao site.



Textor revelou que tem interesse em comprar o Everton, que vive um imbróglio no processo de venda para a 777 Partners. De acordo o portal inglês, um investimento de 750 milhões de euros (R$ 4,88 bilhões) pode ser feito para comprar o clube de Liverpool, reduzir as dívidas e concluir a construção do novo estádio.

O empresário norte-americano é responsável por administrar a Eagle Football, grupo de investimento que tem ações em clubes como Botafogo, Crystal Palace, Lyon e RWD Molenbeek, da Bélgica.