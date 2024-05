Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/05/2024 15:10 | Atualizado 26/05/2024 15:11

Rio - O "Futebol Solidário" mobiliza o Rio de Janeiro, neste domingo (26), no Maracanã, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Dorival Junior, treinador da seleção brasileira e ex-Flamengo e São Paulo, foi escolhido para comandar o "Time Esperança". Antes do jogo, ele comentou sobre a situação de Gabigol e torce por um desfecho feliz na carreira do jogador.

"Torço para que tudo se ajeite, se acerte. Gabigol é um garoto que merece todo o meu respeito, ele sabe disso. Fui treinador dele não só no Flamengo, mas no seu início no Santos. Então eu torço para que tudo se ajeite", disse o treinador da seleção brasileira.

Gabigol vive um momento turbulento em sua relação com o Flamengo. Recentemente, o jogador foi flagrado usando uma camisa do Corinthians, que está interessado em sua contratação para o ano que vem. O atacante, que estava suspenso por tentativa de fraude do exame antidoping, voltou a ficar à disposição, mas as conversas pela renovação estão travadas.

Em 2022, Dorival Junior comandou Gabigol no Flamengo. Em sua passagem, o Rubro-Negro foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, o treinador foi um dos primeiros comandantes do atacante no Santos, antes do reencontro no Rio de Janeiro.

O "Futebol Solidário" conta com a presença de jogadores e artistas. O intuito do evento é arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Ao todo, o número de mortes subiu para 169, além de 56 pessoas desaparecidas, 806 feridas e cerca de 637,4 mil fora de casa. Mais de 2,3 milhões foram afetados em 469 municípios (de 497).