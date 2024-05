Brasil foi derrotado pela Itália na Liga das Nações de vôlei - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 26/05/2024 14:30 | Atualizado 26/05/2024 14:35

Rio - A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela Itália, neste domingo (26), no Maracanãzinho, pela Liga das Nações. O Brasil perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 15/25, 25/22, 17/25 e 13/15, e deixou a quadra reclamando de um erro de arbitragem que acabou com uma sobrevida da equipe brasileira.

"Infelizmente a arbitragem não é algo que dê para controlar, é ter paciência e foco na próxima etapa. Aqui é uma fase, mas a caminhada está sendo positiva para as Olimpíadas", disse o oposto Darlan sobre o lance que gerou irritação dos brasileiros no tie-break.

No segundo match point dos italianos, o árbitro marcou toque no chão em um lance que estava favorável ao Brasil. O erro foi admitido mesmo com a ajuda do vídeo e o ponto brasileiro, que empataria a partida, foi anulado. Na sequência, a Itália fechou o jogo.

O ponteiro Alessandro Michieletto, que anotou 21 pontos, foi o destaque do jogo. Já pelo Brasil, Leal liderou com 17, seguido por Darlan, com 16. Foi a segunda derrota do Brasil em casa. A seleção brasileira ocupa a oitava posição na Liga das Nações. Já a Itália, por sua vez, é a líder com 100% de aproveitamento.

A seleção brasileira volta à quadra no dia 4 de junho, contra a Alemanha, na cidade de Fukuoka, no Japão. O Brasil já está garantido nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecerá entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, na capital francesa.