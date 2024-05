Evanílson fez gol e sofreu pênalti decisivo na final da Taça de Portugal - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 26/05/2024 20:00 | Atualizado 26/05/2024 20:02

Rio - A estrela de Evanílson brilhou na final da Taça de Portugal. O atacante brasileiro marcou um gol e sofreu o pênalti decisivo na vitória do Porto sobre o Sporting por 2 a 1, de virada, neste domingo (26), no Estádio Nacional de Oeiras, e conquistou o tricampeonato da competição.

O Sporting saiu na frente do placar com o zagueiro St. Justen, aos 19 minutos do primeiro tempo. Porém, o Porto reagiu rapidamente e empatou cinco minutos depois, com o brasileiro Evanílson. O holandês St. Justen foi do céu ao inferno após ser expulso antes do intervalo por falta em Galeno.

Na etapa final, o Porto pressionou do início ao fim, mas não conseguiu furar a retranca do time de Lisboa. Na prorrogação, Evanílson foi derrubado pelo goleiro Diogo Pinto na área e o árbitro marcou pênalti. O iraniano Taremi converteu e garantiu o tricampeonato do Dragão.

Foi o 20º título da Taça de Portugal na história do Porto. O Benfica é o maior campeão com 26. Além de Evanílson, mais dois jogadores convocados para a Seleção na Copa América estiveram em campo: Pepê e Wendell. Outros dois brasileiros foram titulares na decisão: Otávio e Galeno.