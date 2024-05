Ronaldinho em evento do Futebol Solidário no Maracanã - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 26/05/2024 17:40 | Atualizado 26/05/2024 18:01

Rio - Um dos principais ex-atletas da história do Rio Grande do Sul, Ronaldinho, foi uma das estrelas do "Futebol Solidário", evento realizado no Maracanã, em prol das vítimas das enchentes no estado - o jogo terminou empatado em 5 a 5. O pentacampeão agradeceu à solidariedade de todos os brasileiros em relação ao seu estado natal.

"Sentimento de alegria de ver tanta gente ajudando, então eu fico muito feliz e em nome de todo o Rio Grande do Sul venho agradecer a todos. É um dia muito especial. A gente que vive do futebol a vida toda, sempre que tiver uma bola e um campo vai ser motivante, ainda mais sendo no Maracanã e por uma causa nobre. Então, como eu disse, é um dia muito, muito marcante. Agradecer a todos eles por terem vindo. Por abrir um tempo do que tá fazendo para vir aqui ajudar", disse em entrevista ao "SporTV".



Ronaldinho também citou como vem auxiliando as vítimas das enchentes no seu estado. O ex-apoiador foi revelado pelo Grêmio e passou por clubes importantes do Rio de Janeiro como Flamengo e Fluminense.



"Fiquei muito tempo em Porto Alegre. Depois saí pra começar a fazer os eventos, pra tentar ajudar da forma que eu sei melhor, que é envolvendo o futebol", disse.