Parreira esteve presente em eventoRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 26/05/2024 17:00 | Atualizado 26/05/2024 18:08

Rio - O "Futebol Solidário" mobilizou o Rio de Janeiro neste domingo (26), no Maracanã, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O evento contou com a presença de jogadores e artistas, além de convidados especiais como Carlos Alberto Parreira, treinador do tetracampeonato mundial da seleção brasileira.

Parreira, de 81 anos, está na fase final do tratamento quimioterápico do linfoma de Hodgkin. Convidado para participar do "Futebol Solidário", o ex-treinador da seleção brasileira, Fluminense e Corinthians foi homenageado antes do início da partida e recebeu uma salva de palmas de mais de 40 mil torcedores presentes no Maracanã.

"Eu estou emocionado, Luciano", disse Parreira, que estava ao lado do apresentador Luciano Huck, da TV Globo, que comandou o pré-jogo direto do gramado do Maracanã.

Que homenagem linda do Maracanã ao Carlos Alberto Parreira #FutebolSolidário #Domingão pic.twitter.com/agXKizxHVY — TV Globo (@tvglobo) May 26, 2024

Carlos Alberto Parreira foi treinador da seleção brasileira nos títulos da Copa do Mundo de 1994, Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005. Ele também comandou o Fluminense nos títulos do Carioca de 1975, do Brasileirão de 1984 e da Série C do Brasileiro de 1999, além do Corinthians na Copa do Brasil de 2002.

O "Futebol Solidário" conta com a presença de jogadores e artistas. O intuito do evento é arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Ao todo, o número de mortes subiu para 169, além de 56 pessoas desaparecidas, 806 feridas e cerca de 637,4 mil fora de casa. Mais de 2,3 milhões foram afetados em 469 municípios (de 497).