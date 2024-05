Futebol Solidário, nesta domingo, no Estádio Maracanã - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 26/05/2024 15:30 | Atualizado 26/05/2024 15:49

Rio - Presidente no "Futebol Solidário", evento realizado neste domingo, no Maracanã, para auxiliar a situação do Rio Grande do Sul e seus habitantes, após as enchentes ocorridas no mês de maio, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reforçou a importância de mais eventos com esse cunho e também de ações contínuas para auxiliar a reconstrução do estado.

"Espero que seja uma iniciativa que possa desembocar em mais ações como essas. Não apenas nesse momento, mas também em ações contínuas, porque o Rio Grande do Sul vem passando por problemas e a situação não será resolvida imediatamente", afirmou em entrevista ao "SporTV".

O mandatário também abordou a continuidade do Brasileiro e reforço que o compromisso é que o prazo para encerramento seja mantido no dia 8 de dezembro e que haja o menor prejuízo aos clubes.

"Vamos nos reunir com esse compromisso de tentar reduzir ao máximo o prejuízo na remarcação dos jogos, e também em relação ao término da competição. É uma situação bem delicada", disse o presidente.