Charles Leclerc venceu o GP de Mônaco pela primeira vez - NICOLAS TUCAT / AFP

Publicado 26/05/2024 13:00 | Atualizado 26/05/2024 13:11

Rio - Charles Leclerc fez história. O piloto da Ferrari, de 26 anos, conquistou a sua primeira vitória no GP de Mônaco, neste domingo (26), e se tornou o primeiro monegasco a vencer a corrida em casa. Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz, da Ferrari, completaram o pódio.

Desde 2018 na categoria, Leclerc passou por problemas em Mônaco. O piloto abandonou a corrida em 2018 e 2019, enquanto em 2021 e 2022 sequer largou mesmo após conseguir a pole. Em 2023, ficou apenas em sexto lugar por conta de uma punição gerada por erro de comunicação da Ferrari.

Leclerc largou na pole em Mônaco pela terceira vez na carreira. O monegasco se defendeu do ataque de Oscar Piastri, passou a primeira curva na liderança e venceu de ponta a ponta. Após a bandeira vermelha ainda na primeira volta, o piloto da Ferrari botou pneu duro e resistiu até o fim.

A bandeira vermelha na primeira curva foi gerada após uma colisão entre Sergio Perez, da Red Bull, e Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, da Haas. Esteban Ocon, que teve dano no assoalho após toque com Pierre Gasly, também abandonou. Carlos Sainz, que havia escapado numa curva, se manteve e se recuperou.

Em uma pista com pouco espaço para realizar ultrapassagens, Max Verstappen não conseguiu se recuperar após largar em sexto. O tricampeão ficou preso atrás de George Russell e não chegou nem perto do pódio. Já Lewis Hamilton, em sétimo lugar, fez a volta mais rápida da corrida.

A etapa de Mônaco foi a oitava da Fórmula 1 na temporada. Atual tricampeão, Max Verstappen é o líder com 31 pontos de vantagem para o segundo colocado Charles Leclerc. A Red Bull Racing lidera o mundial de construtores. A próxima etapa será no dia 9 de junho, no Canadá.



Veja a classificação final do GP de Mônaco:

1º - Charles Leclerc (Ferrari)

2º - Oscar Piastri (McLaren)

3º - Carlos Sainz (Ferrari)

4º - Lando Norris (McLaren)

5º - George Russell (Mercedes)

6º - Max Verstappen (RBR)

7º - Lewis Hamilton (Mercedes)

8º - Yuki Tsunoda (RB)

9º - Alex Albon (Williams)

10º - Pierre Gasly (Alpine)

11º - Fernando Alonso (Aston Martin)

12º - Daniel Ricciardo (RB)

13º - Valtteri Bottas (Sauber)

14º - Lance Stroll (Aston Martin)

15º - Logan Sargeant (Williams)

16º - Guanyu Zhou (Sauber)

17º - Esteban Ocon (Alpine)

18º - Nico Hulkenberg (Haas)

19º - Sergio Pérez (RBR)

20º - Kevin Magnussen (Haas)