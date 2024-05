Nova Iguaçu empatou sem gols com o Itabuna - Divulgação / Ferj

Nova Iguaçu empatou sem gols com o ItabunaDivulgação / Ferj

Publicado 25/05/2024 21:53

Rio - Portuguesa, Audax e Nova Iguaçu entraram em campo neste sábado (25) pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e ficaram apenas no empate. Vice-campeão carioca, a Laranja Mecânica da Baixada ficou no empate sem gols com o Itabuna, enquanto o duelo carioca terminou empatado por 1 a 1.

Em Moça Bonita, o Audax saiu na frente do placar nos acréscimos do primeiro tempo. A Portuguesa devolveu na mesma moeda nos acréscimos da etapa final e igualou o resultado. Já o Nova Iguaçu empatou sem gols com o Itabuna, no Barradão, em Salvador.

Com o resultado, o Nova Iguaçu chegou aos oito pontos e está a dois do Serra, que lidera o Grupo F. Já a Portuguesa soma sete e está em quinto lugar, com a mesma pontuação do Democrata, em quarto. O Audax, por sua vez, é o lanterna com apenas um ponto.