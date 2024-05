Al Ahly conquistou o título da Liga dos Campeões da África de 2023/24 - Khaled Desouki / AFP

Publicado 25/05/2024 20:30 | Atualizado 25/05/2024 20:37

Rio - O Intercontinental da Fifa já começou a ganhar forma. Al Ahly, do Egito, Auckland City, da Nova Zelândia, e Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, já garantiram vaga na competição que substituirá o Mundial de Clubes. O campeão da Europa e da América do Norte e Central serão definidos no próximo dia 1º de junho, enquanto o vencedor da Libertadores será definido em novembro.

O Al Ahly, que foi eliminado pelo Fluminense na semifinal do Mundial de 2023 , conquistou a Liga dos Campeões da África pela 12ª vez na história após vencer o Espérance, da Tunísia, por 1 a 0. Foi o segundo título consecutivo da equipe egípcia. Já o Auckland faturou o terceiro troféu seguido da Liga dos Campeões da Oceania após bater o Sportive Pirae, da Polinésia Francesa, por 4 a 0.

A Copa Intercontinental substituirá o Mundial de Clubes e terá formato parecido. A competição terá edições anuais com os campeões continentais, mas não terá mais representante do país-sede. O campeão da Liga dos Campeões da Europa já estará garantido na final, enquanto os demais disputarão um mata-mata para chegar à decisão contra o representante europeu.

No próximo dia 1º de junho será definido os representantes da Europa e da América do Norte e Central. Real Madrid, da Espanha, e Borussia Dortmund, da Alemanha, disputam o título da Liga dos Campeões da Europa, enquanto Pachuca, do México, e Colombus Crew, dos Estados Unidos, decidem a Copa dos Campeões da Concacaf.

Classificados da Copa Intercontinental:

Campeão da Libertadores 2024

Real Madrid ou Borussia Dortmund (Liga dos Campeões da Europa 2023/2024)

Pachuca ou Colombus Crew (Copa dos Campeões da Concacaf 2023/2024)

Al-Ain (Liga dos Campeões da Ásia 2023/2024)

Al Ahly (Liga dos Campeões da África 2023/2024)

Auckland City (Liga dos Campeões da Oceania 2023/2024)