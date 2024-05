Toni Kroos jogou pela última vez pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu - Javier Soriano / AFP

Publicado 25/05/2024 20:00 | Atualizado 25/05/2024 20:04

Toni Kroos se despediu do Santiago Bernabéu. Após foi homenageado com um mosaico pela torcida e pelos companheiros de equipe. Rio -. Após anunciar a aposentadoria , o meia alemão jogou a sua última partida pelo Real Madrid no estádio, neste sábado (25), no empate sem gols com o Betis, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O jogador

Kroos, de 34 anos, anunciou na última terça-feira (21) que vai se aposentar do futebol após a Eurocopa de 2024. No último jogo do craque alemão no Santiago Bernabéu, a torcida merengue fez um mosaico com a frase "Obrigado, lenda". Em campo, os jogadores do Real Madrid entraram vestindo a camisa 8 e fizeram um corredor para recebê-lo com aplausos.

No início da temporada, Kroos já havia deixado no ar a possibilidade de encerrar a carreira após o término do contrato com o Real Madrid, em junho deste ano. O jogador começou alternando entre titular e banco com Modric, mas cresceu de desempenho e se firmou no time inicial. A renovação do contrato chegou a ser especulada, mas não era o seu desejo.

Em comunicado, Kroos ressaltou o desejo de aposentar vestindo a camisa do Real Madrid e no auge de sua performance. Foi a 10ª temporada do jogador alemão pelo clube espanhol. Ao todo, o camisa 8 soma 464 jogos, 28 gols e 98 assistências, além de quatro títulos da Liga dos Campeões, quatro do Campeonato Espanhol e cinco do Mundial de Clubes.

O último ato do alemão pelo Real Madrid será a final da Liga dos Campeões da Europa contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no próximo dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres, na Inglaterra. Em seguida, Kroos defenderá a Alemanha na Europa antes de pendurar as chuteiras. O jogador voltou da aposentadoria para jogar a competição no próprio país.