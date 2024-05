Thiago Silva - Divulgação/Fluminense

Thiago SilvaDivulgação/Fluminense

Publicado 25/05/2024 15:30 | Atualizado 25/05/2024 15:30

Rio - De volta ao Fluminense e com contrato até junho de 2026, Thiago Silva, de 39 anos, foi apontado como um possível técnico de uma "nova safra" do futebol brasileiro nos próximos anos. A opinião é de Filipe Luís, ídolo do Flamengo, de 38 anos, que atualmente comanda a equipe sub-17 do Rubro-Negro.

"O Alex (Cabeção) está aí há algum tempo e vão vir outros. Tenho certeza que o Arão vai ser treinador, o Thiago Silva, o Fernandinho… Vai vir uma nova safra aí e é importante que a gente venha preparado e entre preparado para mostrar que, se não vier o resultado, o trabalho é bem feito e é questão de tempo. Nós, novos treinadores, somos os capazes de fazer com que essa mudança diminua um pouco e seja mais estável. Como está acontecendo com os portugueses", disse em entrevista ao "GE".



Filipe Luís e Thiago Silva fizeram parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. O lateral era reserva de Marcelo, que atualmente também faz parte do elenco do Fluminense.



Após 15 anos e meio atuando no futebol europeu, o zagueiro, de 39 anos, acertou seu retorno ao Fluminense. Ele irá fazer sua reestreia a partir de julho, quando os jogadores que estavam na Europa poderão ser inscritos nos campeonatos do futebol brasileiro.