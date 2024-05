Nesta temporada, Messi fez 12 gols e deu 11 assistências em 13 jogos - Yuri Cortez / AFP

Publicado 25/05/2024 13:45

Astro do futebol mundial, o argentino Lionel Messi será poupado no duelo do Inter Miami com o Vancouver Whitecaps, pela MLS. Sendo assim, o clube canadense resolveu dar um desconto para os torcedores que desejavam assistir o camisa 10 das arquibancadas.

Para acalmar a frustração, todos terão 50% de desconto em comidas e bebidas que serão servidas no BC Place, palco do confronto. No total, mais de 50 mil pessoas devem comparecer ao jogo neste sábado (25).

Técnico do Inter Miami, Tata Martino afirmou que "entende a frustração dos torcedores", mas reforçou a importância do argentino ser preservado. "É o nosso trabalho tomar essas decisões desconfortáveis", declarou. Além de Messi, o centroavante Luis Suárez será poupado.

Do outro lado, o dono dos Whitecaps, Axel Schuster, ressaltou que não tem controle sobre quem irá jogar pelo adversário, mas pensa que comunicou as ausências aos torcedores "o mais rápido possível".