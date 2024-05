Iñaki Williams foi campeão da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao, em abril deste ano - AFP

Iñaki Williams foi campeão da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao, em abril deste anoAFP

Publicado 25/05/2024 12:20 | Atualizado 25/05/2024 12:28

Espanha - Um dos principais jogadores do Athletic Bilbao, o atacante Iñaki Williams entrou em campo durante dois anos com um caco de vidro na sola do pé esquerdo. O técnico da equipe, Ernesto Valverde, revelou o quadro inusitado do atleta em entrevista coletiva.

Leia mais: Xavi Hernández se orgulha de trabalho no Barcelona

"Ele bateu recorde de jogos consecutivos pelo clube e ganhou uma Copa (do Rei) com um pedaço de vidro de dois centímetros preso na sola do pé esquerdo. É incrível, mas é assim", contou.

"Há dois anos, nas férias, pisou em um vidro e teve uma ferida profunda no pé. E, há alguns meses, vinha relatando desconforto no local. Esse pedaço, de cerca de dois centímetros, já estava se aproximando do osso ou de algum tendão. O médico e eu começamos a rir porque não acreditávamos", completou.

Nas redes sociais, Iñaki Williams publicou foto do pedaço de vidro que estava em seu pé Reprodução / Instagram

O atacante descobriu que ainda estava com um pedaço de vidro no pé através de uma ressonância magnética feita após a decisão da Copa do Rei, no início de abril. Na última terça-feira (21), Iñaki Williams realizou uma cirurgia para retirada do objeto.