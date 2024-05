Duque de Caxias venceu o Serrano por 1 a 0 pela Série A2 do Carioca - Arthur Barreto / Ferj

Duque de Caxias venceu o Serrano por 1 a 0 pela Série A2 do CariocaArthur Barreto / Ferj

Publicado 25/05/2024 21:15

Rio - A Série A2 do Campeonato Carioca agitou o sábado (25) no Rio de Janeiro. Duque de Caxias, Petrópolis e Araruama venceram os seus jogos e conquistaram as suas primeiras vitórias na segunda divisão, enquanto o Maricá assumiu a liderança após empatar sem gols com o Americano.

Duque de Caxias, Petrópolis e Araruama venceram Serrano, Resende e Artsul, respectivamente, pelo placar mínimo (1 a 0). Já Americano e Maricá empataram sem gols em Bacaxá, em Saquarema. A segunda rodada termina na quarta-feira (29) com o duelo entre Olaria e Audax, na Bariri.

O America, de Romário, entra em campo neste domingo (26), às 15h (de Brasília), contra a Cabofriense, no Luso Brasileiro. Na primeira rodada, o Mecão venceu o Petrópolis por 2 a 0, no Giulite Coutinho. Em caso de nova vitória, o time presidido pelo Baixinho assume a liderança da segunda divisão.

Jogos da 2ª rodada da Série A2 do Carioca:

25/05 - Duque de Caxias 1 x 0 Serrano - Marrentão

25/05 - Artsul 0 x 1 Araruama - Nivaldão

25/05 - Petrópolis 1 x 0 Resende - Atílio Marotti

25/05 - Americano 0 x 0 Maricá - Bacaxá

26/05 - Cabofriense x America - 15h - Luso Brasileiro

29/05 - Olaria x Audax - 15h - Bariri