Bayer Leverkusen conquistou a Copa da Alemanha após 31 anosTobias Schwarz / AFP

Publicado 25/05/2024 18:00

Rio - Após amargar o vice da Liga Europa, o Bayer Leverkusen deu a volta por cima e conquistou o título da Copa da Alemanha. O campeão alemão bateu o Kaiserslautern por 1 a 0, neste sábado (25), no Estádio Olímpico de Berlim, e encerrou a melhor temporada de sua história com dois títulos nacionais.

O suíço Granit Xhaka fez o gol da vitória. O Bayer Leverkusen abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo e precisou se defender até o apito final após a expulsão de Kossounou pouco antes do intervalo. Foi o segundo título da Copa da Alemanha do clube. A última conquista aconteceu na temporada 1992/93.

O time comandado por Xabi Alonso encerrou a temporada com os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, além do vice da Liga Europa. O Bayer Leverkusen ficou invicto em competições nacionais e sofreu apenas uma derrota na temporada: diante da Atalanta, da Itália, na decisão continental.