Em 2024, Tiquinho Soares fez seis gols e deu cinco assistências em 19 jogos - Mauro Pimentel / AFP

Em 2024, Tiquinho Soares fez seis gols e deu cinco assistências em 19 jogosMauro Pimentel / AFP

Publicado 25/05/2024 17:30

Tiquinho foi um dos destaques do Alvinegro na última temporada e é o principal atacante de ofício do elenco. Ele já treina com bola e tinha chances de ser relacionado para o duelo com o Vitória, que ocorreu na última quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, mas acabou sendo preservado.

Agora, a torcida botafoguense vive expectativa pelo retorno do camisa 9 no duelo com o Junior Barranquilla, na próxima terça-feira (28), às 19h (de Brasília), fora de casa. O Glorioso já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas ainda depende de uma vitória sobre a equipe colombiana para avançar em primeiro no Grupo D.Sem Tiquinho Soares, o técnico Artur Jorge precisou improvisar no setor. O principal nome do Botafogo no período foi Júnior Santos, artilheiro do elenco em 2024. Até aqui, ele fez 16 gols e deu quatro assistências em 29 jogos.Nos confrontos em que não pôde contar com Tiquinho, o Botafogo perdeu apenas para o Bahia, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. De resto, venceu cinco e empatou um, além de garantir as vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores da América.