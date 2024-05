Xavi Hernández - AFP

Xavi HernándezAFP

Publicado 25/05/2024 10:18

Espanha - O treinador Xavi Hernández foi comunicado que não irá ser o treinador do Barcelona na próxima temporada. Em entrevista coletiva, neste sábado, véspera da última partida do clube espanhol na temporada, o espanhol admitiu que a situação é complicada, mas se disse satisfeito com o trabalho feito com o grupo catalão.

"Estou bem. São dias complicados, mas tenho a consciência tranquila. Estou orgulhoso e contente. São dois anos e meio no clube. Hoje (sábado) conversei com a comissão técnica e com os jogadores e creio que podemos estar orgulhosos, porque não era uma situação fácil", afirmou.

Após ter sua permanência confirmada, Xavi acabou sendo demitido do cargo, após abordar a situação financeira do Barcelona, algo que irritou o presidente Joan Laporta. A última partida do espanhol no comando do clube será neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Sevilla, fora de casa, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol.



"Demos tudo. Apesar de não termos alcançado os nossos objetivos nessa temporada. A experiência foi espetacular e a aprendizagem foi muita. Quero acabar da melhor maneira possível e aproveitar o último jogo como treinador do Barça, foi uma honra e um prazer", disse.