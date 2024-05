Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 24/05/2024 21:59

na entrevista coletiva de Carlo Ancelotti nesta sexta-feira, 24. O treinador do Real Madrid mostrou respeito pela decisão e pontou que entende a vontade do meio-campista de parar em alta. Além disso, o italiano destacou que é preciso ter coragem para pendurar as chuteiras em tal momento da carreira. Espanha - A aposentadoria de Toni Kroos foi um dos temas presentesnesta sexta-feira, 24. O treinador do Real Madride pontou que. Além disso, o italiano destacou que

"As lendas têm de escolher seu destino e como terminar aqui. Kroos tomou essa decisão e temos de respeitar. Temos que nos despedir dele da melhor maneira possível. É a decisão de um homem com coragem. Nós conversamos sobre isso. Ele estava convencido e queria se despedir em alta. Entendo isso perfeitamente. Despedir-se assim seria o ideal. Todo mundo quer, mas é preciso ter a coragem de tomar a decisão", disse Ancelotti.

Kroos soma 463 jogos, 28 gols e 98 assistências com a camisa do Real Madrid, além de 22 títulos. Entre as principais conquistas, o meia alemão tem quatro títulos da Liga dos Campeões, quatro do Campeonato Espanhol e cinco do Mundial de Clubes. Ele também defendeu o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique.

"Em um nível técnico, ele é um jogador muito difícil de encontrar, mas não estamos pensando nisso agora (num substituto). Ele quer se despedir do Bernabéu e se preparar muito bem para a final. Ele está muito calmo e concentrado no que tem de fazer. Convencê-lo ou fazê-lo mudar de ideia não era tão fácil. Não houve lágrimas", contou o treinador.

Kroos, de 34 anos, fará o penúltimo jogo pelo Real Madrid neste sábado, contra o Betis, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O último será diante do Borussia Dortmund, no dia 1º de junho, pela grande final da Liga dos Campeões.

"Substituir um jogador desse nível é muito difícil, se não impossível, mas este time tem recursos. Os jovens jogadores têm de assumir mais responsabilidade e seguir o caminho desses últimos dez anos. Todo ano a equipe perde peças, mas o que não podemos perder é a atmosfera, o comprometimento e a atitude".

Ainda no mês de junho, o meio-campista defenderá a seleção da Alemanha na Eurocopa 2024. Ao fim do torneio, Toni Kroos vai pendurar as chuteiras.