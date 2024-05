Carlo Ancelotti tem um problema para escalar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões - AFP

Publicado 24/05/2024 12:22

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou que não poderá contar com um de seus titulares no meio de campo na final da Liga dos Campeões, dia 1 de junho, em Wembley. Tchouaméni não se recuperará a tempo de uma fratura no dedo do meio do pé esquerdo e não estará em campo contra o Borussia Dortmund.

O volante francês sofreu a lesão durante a partida de semifinal do torneio, quando o Real Madrid conseguiu virar o jogo no fim e venceu o Bayern de Munique por 2 a 1, em 8 de maio. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', o jogador chegou a se consultar com um médico especialista nos Estados Unidos.



"Ele vai focar em se recuperar para a Eurocopa", avisou Ancelotti em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24).



Essa é a segunda lesão grave que Tchouaméni no pé esquerdo na temporada. Ele já havia sofrido uma fratura na mesma região em outubro de 2023 e ficou fora dos gramados por 50 dias.